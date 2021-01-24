「喊空美元」、「美元弱勢格局不變」是國際金融機構的主流聲調，全球金融市場的實際交易或投資，恐怕又是另一回事。國際獨立調研機構的最新統計，美元至今穩坐全球貨幣霸主地位，且2020年以美元計價的投資部位，在避險基金圈、共同基金界紛紛創下史上新高記錄，投資人看美元又恨又愛。

全球銀行間金融電信協會（SWIFT）最新公布， 2020年12月全球交易市場主要貨幣使用統計，美元連續第2個月坐穩全球霸主地位，且12月的全球占比高達42.63％，把占比37.49％的歐元遠遠?在腦後，大吐10月間被歐元微幅超越的鳥氣。

全球避險資產調查機構PREQIN也最新公布，2020年避險基金全年投資報酬率（ROI），美元計價部位大勝所有資產，全年ROI達20.6％，近三年平均ROI也達到12.83％，該機構研究團隊認為，美元部位真槍實彈，是金融投資界的真命天子。

在美國總統拜登正式入主白宮之時，美元指數持穩於90.5～90.14間，瑞銀、渣打、花旗等大型跨國金融機構仍不改看空美元的論調。瑞銀財富管理投資總監辦公室講的明白，在政策持續支持及經濟擴大復甦下，美股年末前還有近4％的上漲空間，「在G10 國貨幣中，我們一直看空美元！」。

花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞則表示，為支應財政刺激方案預算，聯準會將進一步調降美國實質利率，促使美元持續走弱，建議財管客戶分散配置到歐元或是英鎊。

惟，曾慶瑞提醒，花旗集團對美元前景是定調「弱勢」，但從未有內部報告或分析師提過「還有20％的下跌空間」；同時，美元計價的股/債金融商品2020年以來的投報率確實很好，財管客戶不必糾結在匯率的問題，正確的作法應是維持持續的投資行動。

富蘭克林證券投顧表示，本周美國聯準會利率決策會議，預估將維持利率及購債政策不變並將重申鴿派立場，這會持續給美元走勢帶來壓力，預期美元指數短線將於90價位上下震盪，若疫情嚴峻推升避險需求則可能朝91價位偏強整理。

(工商 )