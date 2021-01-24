過年是闔家團聚的時刻，就算沒辦法陪在家人身邊，還是會獻上新年祝福，表達自己的思念。搜狐專欄「每日運勢風水」就點名4個生肖在今年農曆春節期間，運氣超級好，旺盛的貴人運還能為家人帶來鴻運加持。過完這個春節，就代表迎接到了今年所有的好運氣，讓自己的狀態能夠往好的方向繼續發展。

▍生肖虎

屬虎的人在春節前工作會很忙碌，生活過得很充實，這段時間內，他們會接觸到許多新朋友，其中就有很多貴人，幫助他們眼界大開，不但可以接觸新的領域，也能提升經驗，讓新一年起步更加順利。

農曆春節開始他們就能在事業場上一馬當先，如果在春節期間做生意，將會紅紅火火開一個好頭，如此一來全家人都會替你感到驕傲，一起共度一個圓滿的新春佳節，幸福不離家中，好事天天來拜年。

▍生肖雞

屬雞的人是一個好強而且很頑強的人，他們在任何一種情況下都不會服輸，會不斷提升能力，讓自己變成一個無懈可擊的人。無論任何時候都不會放鬆對自己的要求，那怕是快要過年了，在工作上依然很認真，所以年底這段時間不會出差錯也不會捅婁子，可以順順利利結束年前的工作。

而他們在這個階段也會更加努力進步，帶給自己和家人更多的驕傲，口袋賺飽飽的同時也不忘讓春節之後的每一天都過得充實，事業發展越來越好，慢慢形成闔家富裕的格局，所以新春佳節是一個良好的開端，也是屬雞人飛上枝頭變鳳凰的第1天。

▍生肖猴

屬猴的人頭腦好，性格很開朗，在他們的身邊從來不缺朋友和貴人，今年的農曆春節期間，貴人更會直接登門拜訪，為他們帶來好消息。屬猴人本身就是一個很認真的人，他們對待生活中擁有的一切也都格外的有匠心精神，所以今年的春節期間他們能和貴人順利的打成一片，替新年開始的工作有一個良好的開端，職場上的收入會因為貴人的良好建議而提升。

如果有不順利的事情，可以在貴人的幫助之下圓滿解決，春節期間他們也會為家人解決許多問題，留給大家一個非常能幹的印象，讓屬猴人在新一年裡成為各方面都優秀的人。

▍生肖牛

屬牛的人，遇見自己的本命年，會有相當大的轉變，首先這一年是比較辛苦和擁有壓力的一年，但無論如何屬牛人的運氣不會變壞，因為他們有「家」這個強大的後盾在支持，他們自己也在不斷地學習和進化，讓自己足以應付現實生活中的壓力和危機。

今年的大年初一開始他們會把握住更多的機會，而家人和貴人也都在背後支持著，為他們加油打氣，往後的日子一定會越來越順利。

(中時新聞網)