斗六市公所今年的茂谷柑節促銷活動雖然人流銳減，但消費力不減。（周麗蘭攝）

古坑鄉公所30日也將舉行茂谷柑節，試吃活動原本是切片，改為一人一顆帶回家吃。（周麗蘭攝）

雲林縣盛產茂谷柑，斗六市產量最多，斗六市公所每年農曆過年前舉辦茂谷柑及年貨大街促銷活動，今年碰上炎疫情雖然照辦，但場內限500進入，也不開放試吃，只能目測買了就走。古坑鄉下週六、日也舉辦茂谷柑節促銷，每人發一顆帶回家試吃。

斗六市茂谷柑種植面積125公頃、2100公噸，產量與去年差不多，最近新冠肺炎疫情吃緊，但果農仍盼公所在防疫條件下照常舉辦促銷活動。

23日、24日在社口水岸藝術園區登場的茂谷柑節四邊拉起封鎖線，限500人同時進場，設置熱感應器、酒精消毒、實名登記管制站。

24日天氣良好適合出遊，中午時分高雄有兩輛遊覽車專程來買茂谷柑，因入場人數限制之故，遊客都乖乖排隊等候。

市長林聖爵說，社口水岸藝術園區拉封鎖線圍成四方型區域，派人站崗看守，以防有人趁隙鑽入，23日總計4700人進場，24日上午也有2000多人。

林聖爵說，今年有25攤茂谷柑攤位，雖然同場的人流不多，也不開放試吃，斗六茂谷柑已有口碑，消費者購買力依舊，加上很多人直接買了就走，果農收入不比去年差。

古坑鄉也產茂谷柑，30日將在古坑綠色隧道中央大草坪舉行茂谷節，公所將圍容納500人的區域，試吃活動原本是切片，改一人發一顆，全程戴口罩、遊客要攜帶手機並維持開機。

(中時 )