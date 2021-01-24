許富凱歌唱實力極佳。（民視提供）

許富凱2月20日將在台北小巨蛋舉辦大型演唱會，近日錄《民視第一發發發》除夕特別節目舞蹈PK單元，與《多情城市》演員許仁杰、《台灣那麼旺》兩位冠軍小歌手洪尚捷、楊博智搭檔演出，要PK女歌手們的他信心滿滿。許富凱演唱日語版〈花心〉，從小就學日語演歌的他駕輕就熟，甚至被評審洪都拉斯盛讚：「被他演唱過後的歌曲沒有人敢挑戰，因為沒人唱得比他好。」

許富凱特別介紹自己身穿的正式日本和服，是特定邀請專業老師幫忙穿搭，讓他非常興奮，「節目是重金打造，一個小小環節都這麼講究，還有邀請舞群氣勢盛大出場，除夕節目就好像是演唱會一樣」。他坦言與許仁杰合作解開「天大誤會」，他以前覺得對方有特殊氣質跟口音，誤會許仁杰是新加坡歌手，這次第一次合作，才知道兩人原來是高雄同鄉，讓他直呼：「太搞笑了。」

許富凱提到這次跟《台灣那麼旺》洪尚捷與楊博智兩位小朋友合作，覺得以後台語歌手後繼有人，也大讚他們人小志氣高，以後真的不得了，而且有這麼強大的團隊合作，要PK穿著性感的曹雅雯跟朱海君，「完全沒有在怕，放馬過來」。

(中時 )