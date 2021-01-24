吳宗憲、Sandy與大家開心慶祝五周年。（盧禕祺攝）

《小明星大跟班》歡慶五周年，張若妤擔任主持人，吳宗憲不改幽默個性笑指女兒：「她現在算是家裡的搖錢樹。」Sandy直喊：「我該不會變成血鑽石了吧？」吳宗憲開玩笑說：「妳是血汗工廠，結婚前賺的錢都是爸爸的，結婚後交給家裡管理。」兩人談及五年心得，他表示：「跟她相聚的時間，心裡面有一些感動，還拿了幾座金鐘獎，什麼都不重要，身體要健康。」他轉頭對Sandy說：「爸爸超愛妳。」

談到過年二女兒Vivian吳則含會不會帶準老公、前國民黨主席朱立倫外甥Wilson回吳家拜年，吳宗憲表示：「萬一嫁人的話，也還是我女兒啊，現在都是訊息拜年就可以，拜年還要給紅包。」並對提醒他講話小心的Sandy笑喊：「妳傻啦，女兒真是賠錢貨，台南人女兒嫁妝一牛車，我要準備三牛車。」談到五周年心得，他有感而發，「Sandy各方面跟我很像，我隨時都在做交棒的準備，藝能界真的待太久快40年，尾巴這5年與女兒很開心，我們一起經歷過很多不能說的事情。」

Sandy還原之前心情低落的發文緣由，「女生周期的時候忽然爆炸了，一天之後又好了，都是因為姨媽來了，不然我平常很開心」。她笑稱老爸只在乎自己穿得露不露，吳宗憲一旁狂問：「妳媽有看過嗎？」她回應自己能封鎖就盡量封鎖，「沒事啦，我都這麼大了」。他歪樓直喊：「妳不大啦，妳算中等。」Sandy還曝弟弟鹿希派可怕的中文程度，「他說牛年吉祥成語是淚牛滿面、牛年不利，我連忙說這是不好的意思」，場面爆笑。Pink Fun、王中平、韓菲、黃鐙輝、小鐘等多位藝人也到場一起歡慶。《小明星大跟班》每周一至周五中天綜合台晚上10點播出。

(中時 )