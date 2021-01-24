109學年上學期已囊括6座冠軍的桃市龜山國小，今天在2021富邦盃台灣12強少棒大賽冠軍戰靠著黃浩毓超前的2分炮，加上陣中主力投手劉任右後元3.2局無失分好投，以14比4提前扣倒地主東園國小，奪下隊史第3冠。

龜山國小開賽就靠著4支安打和高飛犧牲打攻下3分，不過先發的鄭浩恩狀況不佳，只投1.1局就退場，接手的邱澤同樣沒能解決打者，也逼得龜山國小只能推出陣中主力投手劉任右上場，成功踩住煞車。

打線則在3局下給予火力支援，龜山國小黃浩毓敲出左外野2分炮又將領先要回，5局下更是一口氣打了一輪，攻下6分打局，提前在5局扣倒對手，繼2017、19年後再奪富邦盃冠軍。

龜山國小主力投手劉任右後援3.2局飆出7次三振。（中華棒協提供）

龜山國小總教練李政達表示，原本想要測試2位投手鄭浩恩、邱澤，希望將冠軍戰交給他們，但2人都太緊張，導致球速、控球都不理想，沒辦法還是得派出陣中經驗最好、最穩的劉任右。

先發的鄭浩恩先發1.1局被敲2支安打、失掉2分，雖然在投手丘上表現不甚理想，但他在打擊部分展現強打火力，全場3安、貢獻4打點，不過李政達卻認為，他心中的最佳貢獻獎是頒給敲出全壘打、帶起球隊氣勢的黃浩毓。

黃浩毓說：「因為不想要球隊被超前，所以想為球隊做出貢獻。」二年級開始打球，爸爸也很支持，不過對於接下來是否繼續打球仍未有定案，「希望能繼續打，最欣賞王威晨，因為他跑得很快。」

而後援上場成功鎖住對手打線的劉任右，3.2局投球飆出7次三振，僅被敲1安，他表示，上場前他告訴自己，要有理想發揮就必須要更放鬆，今天也收到不錯效果。

(中時 )