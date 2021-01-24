國軍昨日發布，共軍1架運8反潛機、8架轟6K、4架殲16侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ，非領空），是今年到目前為止最大規模的擾台，國民黨今天呼籲中共當局應該要認知到，兩岸關係的結，不因共機進入我防空識別區而解，應由政治途徑解決。中華民國不需要「共機」陪著辦年貨。

國民黨表示，美國官方在民主黨過去數十年的兩岸框架下，以臺灣關係法、六項保證、三公報為基礎，鼓勵兩岸對話。拜登團隊從去年秋冬之際便說支持符合台灣人民最佳利益的兩岸方案，此刻美國政府對外關係進入調整期，是一個改善兩岸關係的好時機。

國民黨呼籲，兩岸執政者均應捫心自問，情勢為何至此？ 把握時機，持續對話、累積互信，兩岸關係與台美關係不該是零和競賽。

國民黨強調，國民黨主張的「親美、和陸」在多數環境下可以並行不悖，國民黨雖未執政，也要扮演好在野監督角色，並協助爭取台灣各界與包括美國在內的境外主要國家的理解與支持，最終讓兩岸關係轉危為安。

(中時 )