隨著地緣政治與區域經濟發展，RCEP通過以後，全世界正掀起進一步投資東南亞的熱潮，有鑒於東南亞對台灣的重要性，著名的投資銀行家藍濤亞洲總裁黃齊元於22日正式成立「東南亞影響力聯盟」（Southeast-Asia Impact Alliance, SIA），整合了許多東南亞著名台商及華商的資源，同時成立「東南亞影響力大學」（Southeast-Asia Impact University, SIU），全方位打造台商前進東南亞的生態系統與平台。

黃齊元表示，東南亞市場廣大，共有6.5億人口，而每一個國家的政治、經濟和文化都不相同，對台商是很大的挑戰，台商過去前進東南亞，多半是單打獨鬥，失敗機率很大，連台塑都曾遇到困難。目前，全球經濟正大量進行數位經濟典範轉移及生態系統重新建構與布局，台商掌握數位轉型契機、開發東南亞市場並進行深度合作正是時候。

黃齊元說，SIA是跨地域、跨領域的聯盟，涵蓋東南亞各地華人菁英，包括越南、泰國、印尼、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞、新加坡、寮國和緬甸等國，另外，也包含南亞的印度，其主要目的有三：第一是整合海外台商資源; 第二是加速台灣和東南亞國家當地企業的合作和策略聯盟; 第三是從非官方角度，促進產官學研金不同領域對話、交流及實質合作，協助落實政府「新南向」政策目標、產業轉型與全球布局。

SIA有幾個特色：第一是純民間組織，有效整合東南亞各地資源; 第二是接地氣整合在地資源，在每個東南亞國家都有當地領導人士，推動和台灣的合作; 第三是解決問題導向，掌握數位轉型、供應鏈及生態系統重組鏈結，務實的從投資、金融、貿易層面，提供一站式完整解決方案。

SIA的核心成員皆為當地著名台商或華商，包括在越南長達30多年的台商企業家冼文舉、新加坡超級咖啡創辦人張騏牧、馬來西亞百匯醫院創辦人余抗強、泰國Hana Semiconductor營運長許惠洙、以及在菲律賓、柬埔寨深耕多年的美德向邦集團總裁楊克誠等。

黃齊元表示，這些企業家在當地都有豐富的政商人脈和企業實力，且對台灣有深厚的感情，特別認同SIA的理念，因此願意共同協助建立台灣和東南亞的橋樑。另外，在台灣更已邀請多位重量級的顧問，包括：國泰金總經理李長庚、中小企銀董事長黃博怡等，在聯盟平台給予台商落地東南亞金融領域的協助。

「東南亞影響力聯盟」的亮點之一是「東南亞影響力大學」,特別禮聘中信金融管理學院教授陳錦稷擔任校長，副校長則由前NCC主委現數位經濟暨產業發展協會副理事長詹婷怡、著名的銀行家王伯鑫以及台灣經濟研究院研究九所所長譚瑾瑜共同擔任，未來將針對東南亞有興趣及擬開拓市場的企業負責人與高階主管，開設一系列的領袖課程，首先推出的課程將聚焦在越南，同時邀請到重量級的講者包括前駐越南大使黃志鵬以及越南駐台代表阮英勇等。

SIA於22日也同時宣布在越南胡志明市成立工作基地，由冼文舉董事長捐贈場地，黃齊元表示，未來將積極協助台商布局並尋求落地商機，昨天台商西貢汽車玻璃透過SIA正在和國外大型車廠洽談合作，此外，美德集團和盛弘醫藥亦在SIA協助下，成功於菲律賓建立醫療防護設備供應鏈。

中台灣地區29家工業區「中部產業振興聯盟」，這次在中部工業區理事長聯誼會會長陳永豐和全國工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻見證下，也參加了22日活動，秦嘉鴻表示非常樂見聯盟的成立，將積極推動台灣產業和東南亞的全方位連結與深度合作。

22日的活動由僑委會主委童振源及越南駐台大使阮英勇共同出席支持，童振源表示，台商在東南亞散佈各地，樂於見到像SIA這樣整合性平台的成立；阮英勇表示，越南和台灣有特別的地緣關係，是台商在東南亞投資的重鎮，歡迎台灣到越南投資與合作。

(旺報 )