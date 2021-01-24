上市櫃電子公司法人說明會本週陸續登場，台股22日下跌134點，守住萬六大關，台積電和鴻海股價兩樣情。法人表示，台股籌碼健康輪動，多頭格局不變，不過若回檔修正，不宜爆出大量。

美股22日多數下跌，道瓊工業指數終場下跌179.03點，或0.57%，收在30996.98點；標準普爾500指數下跌11.60點，或0.30%，收在3841.47點。以科技股為主的那斯達克指數上漲12.148點，或0.09%，收在13543.063點。

台股加權股價指數22日終場下跌134.74 點，收在16019.03點，成交值新台幣4017.7億元。三大法人合計賣超新台幣305.62億元，其中，外資及陸資大幅賣超343.86億元，自營商、與投信分別買超12.39億元、25.85億元。

台積電22日股價表現疲弱，終場收在649元，跌24元，市值縮水6223億元，滑落到16.82兆元。

外資法人22日仍大賣台積電，賣超約6.1萬張排名第1，外資已經連續3個交易日賣超台積電達8.44萬張；從1月11日到22日，外資在2週內賣超台積電達12.81萬張。

相較之下，鴻海22日股價續創高，衝破120元關卡，終場收在121.5元，創3年多來新高價，市值攀高到1.68兆元。外資法人22日買超鴻海2.83萬張，連續4個交易日買超鴻海約5.11萬張，外資法人今年已買超鴻海累計達33.63萬張，期間鴻海股價漲幅高達32%。

本週上市櫃電子和半導體公司陸續舉行法說會，包括鴻海集團轉投資半導體設備商京鼎25日，半導體封測廠力成、超豐和IC設計服務廠智原26日，手機IC設計大廠聯發科、晶圓代工廠聯電、電源供應系統商台達電27日等。

法人指出，台積電股價連日創高後拉回整理，其他電子股及中小型股接棒撐盤，半導體族群仍是資金競逐熱區，籌碼健康輪動，多頭格局不變，不過投資人需留意後續量能變化，若回檔修正，不宜爆出大量。

德國經濟部長致函台灣政府籲請提高汽車業晶片供給，並希望向台積電傳遞訊息。對此台積電24日表示，會持續與汽車電子客戶緊密合作，支援產能需求。

環球晶23日公告，提出最優、最終Siltronic收購價至每股145歐元，較原收購價每股125歐元增加16%，環球晶認為，該價格對全體Siltronic股東而言是非常公平合理。

二極體廠強茂啟動非合意併購，22日宣布擬以每股105元、溢價約11.1%，公開收購凡甲最多2成股權，期望整合雙方公司資源，擴展並深耕相關客戶。（編輯：蘇志宗）1100124

(中央社)