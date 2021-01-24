近日東北季風挾帶境外污染物，尤其位於下風處的南部地區污染物濃度偏高，不少民眾大呼出門都看不到天空了。根據環保署空氣品質監測網下午4時30分的監測統計，全台有19測站為「橘色提醒」等級，7個測站仍達「紅色警示」等級，預計不良空品將持續到周三(27)。

今(24)日環境風場為東北風並挾帶境外污染物，南部位於下風處，擴散條件較差，污染物累積致濃度偏高。依環境品質監測網最新監測結果顯示，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，局部地區尤其高屏仍達紅色警示等級。

環保署表示，明(25)日東北季風稍減弱，中南部地區位於下風處，擴散條件較差，夜間至上午易累積污染物。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級，中部近山區可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

周二(26)環境風場為東北風至偏東風，西半部地區位於背風側，中南部地區擴散條件仍差，夜間至上午易累積污染物。北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部空品區為「普通」等級，中部近山區可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

周三(27)東北季風稍增強，可能挾帶微量境外污染移入台灣，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級，中部近山區可能達橘色提醒等級；南部地區因位於下風處，擴散條件較差，污染物較易累積，雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，高屏空品區為「紅色警示」等級。

(中時 )