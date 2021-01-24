繼鄭爽、張恒爆出美國代孕棄養風波後，大陸當紅男偶像華晨宇日前認了已是一個女兒的爸爸，孩子的母親就是跟他傳緋聞多年的歌手張碧晨，事發後張碧晨還原時間點，透露是2018年發現懷孕，慌了手腳於是跟華晨宇提分手，瞞著生下了孩子，雙方的自白引爆輿論，有網友挖出張碧晨2018年11月的演出片段，發現她當時已明顯孕肚隆起，但當時卻絲毫沒被發現，完全沒引發討論。

華晨宇秘生女一事，是因與張碧晨為孩子報戶口，事情才曝光，事後華晨宇發表聲明，表示因為事情複雜加上為讓孩子有個安靜的成長過程，因此一直沒公開，直到被爆料才坦然面對，而張碧晨也發聲，表示自己跟華晨宇原本是秘戀關係，她於2018年秋天發現懷孕，選擇分手並悄悄生下小孩，但在孩子越長越大後，覺得自己當初的選擇是不明智的，既剝奪了女兒擁有父親的權利，也剝奪了華晨宇做選擇的權利，因此在孩子1歲多時，將此事告知了孩子爸，之後兩人決定在無婚姻關係的情況下，一同守護孩子長大。

有網友挖出張碧晨2018年11月的彩排影片，赫見她當時孕肚已明顯隆起，但當時卻無人發現並起疑。(翻攝自微博)

但張碧晨的這份含有時間線的聲明，引發了網友的疑惑，認為她這段期間一直在圈內活動著，要斷聯男方、讓他全然不知情，實在很難讓人信服，而有網友根據她提供的時間點，去翻找當時她現身的各種影片，發現張碧晨在2018年11月某支演出彩排影片中，她戴著黑框眼鏡、腳踩平底鞋，還穿著寬鬆連身上衣並外罩駝色長版大衣，重點是明顯隆起的巨肚，推測張碧晨那時應已有孕5、6個月，但當時卻完全沒引發討論，如今畫面曝光，讓網友看了驚呼自己眼瞎、太扯。

據悉，張碧晨的說詞與她當年的活動頻率，其實相符，她2018年底已鮮少露面，直到隔年4月推出新專輯，之後才重返螢光幕前，而照張碧晨所述的懷孕時間，也可以發現她孕期時在社群上的照片，幾乎都只照上半身，2019年3月張碧晨po文宣布回國，則被推測她是到海外生下了孩子。

(中時新聞網)