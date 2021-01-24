中信兄弟洋投羅傑斯沒有獲得續約，今日在社群平台Instagram直播中自行透露將會回鍋兄弟，不過兄弟領隊劉志威否認這件事，表示僅與羅傑斯保持聯絡，兄弟洋投仍是4人陣容，假如4洋投有人出現狀況，有機會才會再與羅傑斯合作。

中信兄弟去年3洋投德保拉、羅傑斯、米蘭達是助球隊闖進台灣大賽的功臣，不過今年僅與德保拉續約，3洋投無緣再合體，除了德保拉以外，兄弟也與熟面孔萊福力續約，另外找來2名新洋投歐尼爾、加百利，準備以4洋投陣容備戰新球季。

羅傑斯今日在直播中透露將會回兄弟，還表示「這是一個驚喜。」不過對此兄弟領隊劉志威否認，「我們一直有與羅傑斯保持聯繫，但並沒有簽約，現階段仍是4洋投模式，若有洋投受傷或體檢有問題，短期內沒辦法上一軍，就有可能再跟羅傑斯合作。」

此外萊福力與德保拉目前在飯店進行隔離，預計月底能出關，劉志威表示2人去年有在台灣出賽，對他們的身體狀況掌握度高，沒有太大狀況，而歐尼爾跟加百利預計下周能抵台開始隔離，「加百利去年年底還有在多明尼加冬季聯盟出賽，身體狀況問題不大。」

(中時 )