美國總統拜登上台後，展開密集的電話外交。拜登23日和英國首相強生（Boris Johnson）通話，這是拜登上台後，雙方首次通話，並在通話中提及中國、伊朗與俄羅斯問題。

多維新聞報導，白宮23日發表聲明指出，拜登和強生通話。拜登表達加強美英兩國之間特殊關係，以及振興跨大西洋關係的意向，並強調北約在美英的集體防禦和共同價值觀上的關鍵作用。

聲明指出，拜登還表示，在應對氣候變化、遏制新冠肺炎和確保全球衛生安全等共同挑戰方面，包括透過多邊組織，展開合作的重要性。拜登指出，在英國2021年主持7國集團（G7）和聯合國氣候峰會（COP26）之際，其願意與強生密切合作。

聲明最後透露，兩國領導人還討論在共同的外交政策重點上進行協調的必要性，包括中國、伊朗和俄羅斯問題。

值得注意的是，拜登的國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）此前表示，新一屆美國政府的目標是結束與歐洲盟友的貿易戰，解決美國與其歐洲盟友的經濟分歧，改善彼此關係，並在貿易、技術、軍事和人權等多個領域共同應對中國。

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