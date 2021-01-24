高雄地震規模4.2 最大震度台南3級 17:022021/01/24 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 16:33小區域地震規模4.2，最大震度台南3級。（氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今天下午4時33分發生芮氏規模4.2地震，地震深度32.0公里，震央位於高雄市政府東北方18.7公里（位於高雄市大樹區），最大震度台南市3級。 新冠爆發滿周年 我力守防火牆 一晚連2震 規模7.1、5.6強震襲智利 (中央社) #地震 #台南 #高雄市 #有感 #規模 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸海軍世界規模最大 綠委揭致命弱點 13:252021/01/24 政治 比亞迪股價飆 巴菲特暴賺 04:102021/01/24 全球財經 年前震盪 長線成長股伺機進 04:102021/01/24 財經要聞 共機擾台 今年最大陣仗 04:102021/01/24 政治要聞 隔24年 台電重啟光明抽蓄電廠 04:102021/01/24 焦點要聞 山友反彈 專五道路改以車收費 04:102021/01/24 地方新聞 Fed今年首場決策 聚焦通膨 04:102021/01/24 全球財經 神住宿 北港武德宮 08:302021/01/24 生活 廣州白雲機場 成2020年全球客流量最大機場 16:052021/01/24 兩岸 疫苗接種神速 以色列股市注活水 04:102021/01/24 全球財經 高雄化糞池超濃沼氣毒暈4工人 送醫搶救無礙 15:272021/01/24 社會 生活熱門新聞 本周寒流恐報到 連凍3天變天時間出爐 - 生活 部桃全棟列紅色警戒 5千人即刻起強制隔離 - 生活 國寫考「如果我有一座新冰箱」 考生：想把出題老師塞進去 - 生活 文組炸裂 學測數學難到哭資工系沒了 考生崩潰：大家指考見 - 生活 不只數學！110學測哪科最難 考生答案一面倒 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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