「新佳陽部落」：彩虹下的約定深度旅行不但讓遊客品嚐原住民風味餐，用餐前讓遊客自己搗麻糬。（馮惠宜攝）

冬季到合歡山戲雪、春季到武陵農場賞櫻，途經台中市梨山，參山國家風景區管理處推薦「新佳陽部落」秘境旅遊，此處昔日為蜜蘋果產地，近年更是梨山茶主要產區，居民兩年前才開放外人入境，為梨山地區新興的旅遊秘境。

鮮為人知的「新佳陽部落」，在參山國家風景區管理處輔導下推廣發展部落深度小旅行，部落裏的社區發展協會以「彩虹下的約定」為主題，讓遊客體驗泰雅族編織、射箭等傳統技藝，並走訪泰雅族的迎親古道－黑森林步道、還在海拔兩千公尺處的茶園產地設高山茶席讓遊客坐擁百萬山景品茗。

不同於其他的原住民部落，新佳陽部落過去甚少對一般民眾開放，其居民以生產高經濟作物茶葉和蜜蘋果為生，推展部落深度旅行，主要是希望可以讓更多民眾親自到產地，以旅遊為平台，拓展部落裏農作更寬廣的通路。

在社區發展協會號召下，居民平時務農、農餘投入推廣部落旅遊，或為接待家庭，或成為體驗旅遊的嚮導員，在狩獵弓箭活動中，族裏勇士們親自教遊客拉弓射箭，以及帶領旅客親自製作傳統陷阱及觀察動物的獸徑，而泰雅公主巧手編織DIY，部落婦女化繁為簡，透過編織「祖靈之眼」鑰匙圈，讓旅客了解泰雅族編織文化。

而受旅客津津樂道的還有種菜體驗，遊客拿起鏟子鬆土栽種菜苗，種植的高麗菜部落居民會協助灌溉照護直到成熟，然後將高麗菜寄回給當初種下菜苗的遊客。

其中走訪黑森林步道也是新佳陽部落的一大特色，走進曾經是獵場的黑森林，可以見到原始森林的樣貌；而設在茶園的高山茶席體驗，也是絕無僅有，面對玉山群峰百萬山景茶藝師緩緩的注水泡茶，讓遊客直接品茗甘醇的梨山茶。

「新佳陽部落：彩虹下的約定」深度旅行中安排走訪泰雅族的古老狩獵路徑－黑森林步道。（馮惠宜攝）

深度旅行中，也安排遊客在海拔兩千公尺處的茶園產地體驗高山茶席。（馮惠宜攝）

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