今年26歲的馬來西亞歌手蔡卓宜（Joey）臉蛋甜美、身材火辣，有「大馬新女神」與「林明禎接班人」的美名，但2年前結束一段婚姻，招來不少網友言語攻擊；而她最近參加陸綜《怦然再心動》，與其他五位離過婚的女藝人將與男素人來賓進行約會，蔡卓宜忽然有感而發，為離過婚的女孩子喊話，不但引起陸網熱議，甚至登上熱搜。

湖南衛視綜藝《怦然再心動》23日播出後，蔡卓宜當天晚間透過微博PO出4張和王琳、黃奕、王子文和白冰的合影，她們的共同點都是離過婚，感性地寫下：「蔡卓宜離婚了就不能從頭開始嗎？從出道開始就黏著我的標籤是：離婚。 離婚它是我的經歷，但不能是我的定義。」她表示錄《怦然再心動》時遇到其他4名姐姐，身上不但閃閃發光，還散發智慧、美麗和溫柔，忍不住替她們叫屈：「她們是這麼優秀的女性，我就不明白面對這麼好的人，有的人為什麼就要用感情狀態來定義她們？ 為什麼離過婚就要被有色眼鏡看待？？在她們身上我看到不一樣的光芒與美。」

蔡卓宜PO文挺離過婚的女人，也為自己精神喊話。（圖／微博@蔡卓宜）

蔡卓宜繼續表示：「我想告訴大家，尤其是那些因為離過婚而自貶的女孩子，一定要做自己愛自己，我們的人生都在自己的手裡，走好現在的每一步才是更重要的，想做想嘗試的事情就大膽去做，任何時刻、任何經歷都不能阻止我們從頭再來。」

這一番話引發不少網友的共鳴，不禁留言替蔡卓宜加油打氣，「姐姐加油，沒有什麼是不能從頭開始的」、「離婚只是人生的一種經歷，及時和不合適的人告別並沒有錯。因為揮別錯的才能和對的相逢呀，要開心做自己，希望菜菜能夠繼續前行繼續做那個樂觀開朗的漂亮姐姐～」、「你還是個小孩子，抱住」、「不是你的錯，會一直一直愛你呀」。

蔡卓宜2017年推出首支單曲《氧氣女孩》，隔年再發第二首單曲《心肝寶貝》獲得矚目，去年參加大陸選秀節目《青春有你2》人氣再飆升，卻因感情狀態曝光遭到批評，原來她2016年與男友Ivan Soh結婚，卻在3年後分道揚鑣，蔡卓宜在舞台上提到此事，忍不住哽咽：「所有的經歷都有它的道理，我活在網路發達的年代，可是我一點都不活在評論裏，愛自己，做自己，勇敢地往前走。」

(中時新聞網)