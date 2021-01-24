新北市樹林區山佳生活圈緊鄰鹿角溪、大漢溪，除了位處河岸景觀第一排，整體生活圈也相當恬靜、機能便利。新北市府以山佳火車站為中心，分期施作鹿角溪公園，而佔地約477坪的第4期鹿角溪公園近日也已完工啟用，以「熱血信念 青春無限」為主題，提供籃球運動場和全齡化設施供各年齡層民眾使用。

工務局表示，市府為推動山佳生活圈的串聯，已陸續完成山佳1號、4號道路串聯中山路和八德街、山佳國小通學步道、鹿角溪公園1至3期、生命紀念館等建設。鹿角溪公園第4期工程經費約850萬元，完工後與前面3期公園整併，面積可達2124坪，為新北市第3座全齡化公園，目前新北市的中和錦和公園、三重三民公園也是全齡化公園。

工務局長詹榮鋒表示，鹿角溪公園原本就是都市計畫公園用地，距離山佳火車站只需步行5分鐘，但過去受限鐵皮工廠林立，往來路徑受阻礙，遮蔽了鄰近鹿角溪畔與山仔腳公園等先天的地理優勢，但在經市府分4期開闢後，恢復原有的休閒機能。

詹榮鋒說，第4期鹿角溪公園預定地上的鐵皮工廠搬遷後，鹿角溪公園終於完整拼湊，不再有路徑受阻、無法串連的困擾，還可串聯公園其他人行動線，步道系統更完善便捷。目前整個鹿角溪公園內有鄰里休閒區、兒童遊戲場、銀髮體健區，而新增的第4期設施提供了完善的籃球運動場，供不同年齡層的球友可聚集運動。

(中時 )