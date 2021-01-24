彰化縣65歲以上人口已超過22萬人，約10％為失智或疑似失智症長者，彰化政府首創全國開發「守護BBCALL」預防走失協尋系統後，至今手機安裝數為6591支，且發揮實際協尋功效，近2年來已協助21位走失長者返家。

彰縣府社會處表示，彰化縣已經邁入老人化社會，開發「守護BBCALL」預防走失協尋系統，運用防走失載具的藍芽發訊功能，能顯示配戴載具的長者定位訊息，內建收發公告與即時傳訊功能，一但長者走失，家人能透過「守護BBCall」應用程式發送公告請其他用戶協助，熱心民眾若遇到走失長者，也能透過應用程式來幫助長者找到家人。

社會處長王蘭心表示，載具免費提供申請，並具有一卡通金流功能，家人可以為長者儲值供其日常交通或購物使用，既是定位裝置也是虛擬錢包，能當成鑰匙圈或項鍊隨身配戴，申請載具附贈QRcode防水布標，可以縫製在易走失者身上，只要掃描QRcode即可快速與家屬聯繫。

新時代守望相助來了，社會處呼籲更多民眾，一起加入家為守護失智症長者的一份子，一起下載「守護BBCall」應用程式，不用註冊即可直接開始使用，達成全民協尋的理想。

社會處也特別開發一套社區照顧關懷系統軟體資訊APP，社區照顧關懷據點共5000餘位志工進行關懷訪視時，能簡化書寫紀錄及文書檔案作業，改善社區照顧關懷據點繁雜的文書資料，讓志工外出訪視方便攜帶平板電腦登打紀錄，也能減免紙張浪費，去年底已有19881筆個案資料，依資安規定進行檢測與規範。

(中時 )