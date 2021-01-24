大陸歌手華晨宇演藝事業正如日中天，日前卻爆出和張碧晨共育1女，2人還曾經有過一段情，消息也獲得2人證實，然而最近大陸演藝圈十分動盪，在鄭爽與舊愛張恒爆出美國代孕風波後爆出當爸，幾乎沒有藝人敢祝福華晨宇，只有孫燕姿一人敢留下一個愛心符號。

華晨宇和張碧晨先後在微博上承認育有一女，華晨宇瞬間化為寵女魔人，不但表示女兒的到來治癒了他，還形容愛女是上天帶給他的禮物，他透露雖然一切很突然，但會給孩子健康快樂的成長環境，還寵溺地透露，女兒很喜歡音樂，尤其是他的代表作《鬥牛》。

華晨宇坦言，之前選擇不公開是因為事情太複雜，怕說不清楚會讓歌迷擔心，也希望孩子不要受到外界過度關注，在安靜單純的環境中成長。大部分粉絲都接受了這一說法，然而人緣不錯的華晨宇卻沒有收到藝人朋友們的祝福，且新節目《王牌對王牌》即將開播，卻不見主持夥伴留言發聲。

張碧晨為華晨宇生下一女。(圖/翻攝自微博)

網友一片祝福中，只有曾和他合作過《明日之子》的孫燕姿留言愛心符號，也讓外界再度猜測是否背後有隱情。事實上，在消息爆出後，一名網友還爆料，當年是華晨宇逼張碧晨墮胎，張碧晨才選擇獨自生下孩子，對此，華晨宇工作室也嚴正澄清，「我司藝人華晨宇先生始終秉承對孩子負責的原則，為孩子成長創造更加健康、和諧、快樂的成長環境」。

(中時新聞網)