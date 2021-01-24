農曆春節將至，嘉義市九華山地藏庵24日舉辦冬令救濟活動，放發全市1310戶低收入慰問金及民生物資，市長黃敏惠與九華山地藏庵董事長黃俊英都到場關懷弱勢朋友，黃敏惠感謝九華山地藏庵每年春節前夕都寒冬送暖，撫慰人心。

一大早就有很多弱勢戶到九華山地藏庵前廣場排隊，廟方防疫不鬆懈，出入口均有專人量測體溫，現場人員都佩戴口罩，隨時提醒大家保持社交距離。

黃敏惠表示，春節將近，疫情嚴峻，大家一定要做好防疫，平安過年，一起挺過疫情，也感謝市民朋友配合防疫，還要感謝九華山地藏庵每年歲末辦理冬令救濟活動，將菩薩慈悲力量化為具體行動幫助弱勢族群。

黃俊森表示，地藏庵每年集結四方信眾的愛心善款，協助弱勢家庭過好年，這次冬令救濟的對象為1310戶嘉義市低收入戶，每戶發放慰問金4600元、愛心米、油、米粉及泡麵等物資，希望弱勢朋友能透過不斷努力，改善家庭環境，自立自強，未來會更好。

(中時 )