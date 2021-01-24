20日拜登就職典禮上，79歲聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）的「阿伯」路人扮相在網路上爆紅，桑德斯的團隊腦筋動得很快，立刻將爆紅照片製成上衣在網路上販售，結果開賣幾小時內就已經銷售一空，衣服售出所得將全數捐給慈善團體。

美國民主黨參議員20日在拜登就職典禮上的「阿伯」路人扮相引起廣大迴響。

20日拜登就職典禮上，美國民主黨參議員桑德斯以深灰色夾克配上略大棕色羊毛手套的一身路人「阿伯」扮相在網路上爆紅，網友發揮創意，製作出數千張網路迷因圖，笑稱桑德斯一副事不關己，不像是要參加就職典禮。

桑德斯的團隊腦筋也動得很快，已經將爆紅照片製成上衣在網路上販售，上線才一天已經銷售一空。綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國娛樂網站TMZ、美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，桑德斯團隊22日宣布，競選商店官網上架了一款印有桑德斯爆紅迷因圖的黑色圓領上衣，圖案下方還印上桑德斯的名字「Bernie」，官網標示上衣售價45美元（約新台幣1,258元），材質是100%精梳環紡紗棉絨，而且還是美國製。

不過這件上衣相當熱賣，上架幾小時內就已經搶購一空，官網還指出，由於需求旺盛，下訂的粉絲可能要等4至8周才能收到貨。目前尚不清楚桑德斯的上衣究竟賣出多少件。

上衣售出的所得將全數捐給桑德斯居住的佛蒙特州「Meals on Wheels」計畫，這個慈善計畫的宗旨在於為60歲以下患有慢性疾病的人士或身障者提供熱食。

「Meals on Wheels」計畫的最大供應組織「Age Well」對於桑德斯上衣銷售一空感到驚奇，他們在官方推特打趣回應，「我們對於全國各地透過桑德斯展現對我們的支持感到『相當震驚』，雖然上衣賣完了，但您們仍能支持我們。」

We are BLOWN AWAY by the support for our Meals on Wheels program by @SenSanders and so many folks local and across the country.



The sweatshirt may be sold out but you can still support Meals on Wheels: https://t.co/W8uaJXcekh https://t.co/1nEbwsAHOf — Age Well (@AgeWellVT) January 23, 2021

(中時新聞網)