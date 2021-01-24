國民黨自1月9日起推動「反萊豬」、「公投綁大選」兩項公投案第二階段連署，根據國民黨最新統計，截至今(24)日下午4時止，「反萊豬」公投案已達260,346份、「公投綁大選」公投案已達258,546份。僅短短16天的時間，兩項公投案累計連署份數皆已超過25萬份。

國民黨表示，「反萊豬」、「公投綁大選」兩項公投案去年9月23日第一階段送件中選會；但中選會分別於去年12月31日核發「公投綁大選」二階連署格式、今年1月4日才核發「反萊豬公投」二階連署格式。經過了逾一個半月的時間，始能進入第二階段，確實壓縮了第二階段連署時程，增加完成連署的困難度。

國民黨主席江啟臣於今年1月6日在中常會上宣布正式啟動雙公投二階連署，當週的週末1月9日及1月10日，雙公投首次進行全國159個議員選區同步連署活動，隨後並陸續於新竹市、高雄市、臺南市等各地舉辦雙公投連署的宣講活動，積極號召臺灣各地鄉親參與連署，獲得相當熱烈的回響。

國民黨表示，他們有信心於1月31日前跨越30萬份的門檻(公投二階門檻為289,667份)，將持續努力，期望於期限內達到逾50萬份的目標，展現全民意志。

(中時 )