有了先前歸化「新台灣人」戴維斯的成功案例，桃園璞園本季洋將喬丹是否也適合歸化呢？璞園總教練顏行書有著他的個人看法，「我認為喬丹需要更多得分手段，對抗性也稍嫌不足，或許中華隊可以考慮看看，一切尊重中華隊教練團想法。」

「喬丹擁有很多優點，像是團隊配合度高，抓到籃板球後，也把球送得出來，只可惜我們球員的『質』不夠，」顏行書說，「像是今天喬丹傳出7助攻，全場失誤竟然是零，證明他可以送球，但他在SBL可以，並不代表在國際賽也可以。」

顏行書表示，喬丹與戴維斯最大不同的地方，就是戴維斯擁有大約206公分的臂展，這對同樣擅長抓籃板與策應的兩人來說，戴維斯明顯優於喬丹太多了，「我想找尋歸化球員，就是經費與預算問題罷了，正所謂『一分錢、一分貨』。」

「我想不只是喬丹，目前SBL有5個洋將，PLG擁有更多洋將，現在台灣可以擁有很多適合歸化人選，一切還是要看中華隊教練團怎麼選擇，挑出最適合現在中華隊的歸化球員，」顏行書說，「喬丹可能只是可以考慮的人選之一而已。」

至於璞園球員有可能被中華男籃挑進亞洲盃資格賽16人培訓名單，顏行書強調，對於璞園球員能被國家隊徵召，他當然抱持正面看法，畢竟被選上是種榮譽，「可是這次亞洲盃資格賽受到疫情影響很大，我想一切仍看球員個人意願為主。」

(中時 )