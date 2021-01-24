大陸公募基金2020年第四季財報出爐，各基金公司第四季資產配置及重倉股浮上檯面。Wind數據顯示，主動權益類基金與2020年第三季相比顯著加碼，整體保持高倉位運作。貴州茅台A股、五糧液A股、騰訊控股H股等績優股獲大幅增持。

此外，獲偏股主動型基金新晉重倉持股市值前三名分別是士蘭微A股、農夫山泉H股、容百科技A股。

澎湃新聞報導報導，2020年第四季，主動股票型基金倉位較2020年第三季末提升3.74個百分點至89.88％，處於高位。第四季，偏股混合型基金倉位上升2.5個百分點至79.15％，創2014以來新高。

在行業配置方面，基金減持部分高估值類股，加碼行業主要集中在估值較低的順週期類股上。其中，公募基金在2020年第四季繼續降低資訊技術業配置，持倉占比繼2020年第三季下降2.51個百分點後，再度下降1.06個百分點，降至5.17％。

而金融業持倉占比沒有延續2020年第三季的上升趨勢，在2020年第四季下降0.31個百分點至10.41％。與2020年第三季相比，住宿和餐飲業市值增長45.74％，增幅最高。

雖然市場對於2020年以來基金經理是否出脫白酒股看法不一，但截至2020年第四季末，各大基金對於白酒股還是愛不釋手。2020年第四季，貴州茅台、五糧液、騰訊控股、寧德時代A股、美的集團A股成為偏股主動型基金增持前五大個股。

偏股主動型基金重倉持股增持前20名的股票在2020年第四季平均上漲47.7％，無一下跌。2020年第四季，公募基金重倉股前兩名與第三季保持一致，仍是貴州茅台、五糧液。騰訊控股提升3位，升至第三名。而前50檔重倉股股價當季平均上漲33.1％，僅有2檔下跌。

Wind數據顯示，新晉重倉股前20名的股價在2020年第四季漲幅顯著，平均上漲47.5％，僅有1檔下跌。從行業分布來看，上述20檔個股，電子業占5檔，有色金屬業占4檔，電氣設備業占2檔。

2020年第四季，A股上市公司立訊精密、歌爾股份、聞泰科技、南極電商和鵬鼎控股，成為偏股主動型基金減持較多的個股。上述個股在統計期內無一收漲。遭到公募基金大幅減持的前20檔股票無一上漲，平均下跌15.9％。從行業分布來看，電子業占5檔，醫藥生物占4檔，非銀金融占3檔。

(工商 )