紅色春聯上頭寫的不是中文，而是越南文字！高雄市新住民會館24日舉辦「賀新年春聯揮毫活動」，50多位新住民家庭成員在台、越書法老師教導下書寫春聯，並參觀中、越過年習俗文物展，提前感受濃濃的新春年味。

來自越南的書法老師阮氏藥說，在家鄉都是自己寫春聯張貼，這次有機會讓越南姊妹帶著孩子認識越南春聯，深深感受到文化傳承的使命感。

來自中國北京的申婷頡，畢業於北京東方文化藝術學院，從小拜大陸書法名家為師，在2018年婚嫁來台，目前在台灣負責書畫教學，也擔任中文春聯揮毫的指導工作，現場的揮毫充份展現中國文字之美。

高市府社會局表示，高雄新住民人口數共有6萬3849人，其中7成來自中國大陸，越南籍為第二高，雖然越南深受中國文化影響，但過年習俗和台灣仍存在許多差異。

高雄市新住民會館1至3月推出中、越過年習俗展，及家庭日節慶活動，體驗習俗之外，也紓解新住民無法回國的思鄉情懷，另2月至3月也將持續辦理新住民回娘家及社區多元文化體驗活動，歡迎有興趣的新住民或民眾一起來參加。

(中時 )