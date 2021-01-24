基隆市月眉國小全校學生總人數不到50人，市政府啟動相關整合規範，預計最快今年8月停辦，家長、校方皆樂觀其成，教育處表示，還有多項流程要跑，相關單位審議後才會正式實施，並承諾會妥善安置在校學生及老師。

據了解，月眉國小1964年創立，全盛時期學生數近千人，直到近10年，少子化影響，全校人數剩不到70人，今年因為沒有新生，學生僅剩45位，市府依學校整合作業要點啟動程序，先派諮詢輔導小組給學校建議，並於15日晚上舉辦公聽會，向學生家長說明停辦原因與後續相關事宜，計畫學校未來朝整併方式進行。

教育處長林祝里表示，月眉國小位在半山腰，鄰近區域有5所小學，大多位在平地，家日少子化情形，才導致學生數不斷下降，她說，日前舉辦公聽會，許多家長認為，學生太少同儕互動過於單薄，多數支持整併，讓小孩能有更多學習資源，但未來還有程序要跑，若順利最快110學年度才會正式停止招生。

林祝里說，學生將依家長意願安置轉校，目前統計應屆生畢業只剩33位學生，其中30位轉到中興國小、1位東光國小、2位信義國小，她強調，會提供學生福利措施，包括給予一學期500元交通補助；畢業前所有制服、體育服由市府買單等，另外，在月眉國小任職的老師，也會依其意願優先轉介到有缺額的學校。

(中時 )