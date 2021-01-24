高雄市議員黃捷罷免案有可能過嗎？前高雄市立委參選人吳佩蓉近日指出，若以著名的「賽局理論」來分析，罷捷案最終可能會有四種結果，她並提供一張圖表供大家解讀。吳佩蓉並指出，若黃捷要競選下屆立委基本上不太可能，因為黃捷「渡過罷免」危機後，很可能會以無黨籍參選議員，即便未來加入民進黨，按照遊戲規則，入黨兩年才有參選公職的資格，黃根本無法獲得提名。

黃捷罷免案，可能結果分析圖表。(圖/翻攝自 吳佩蓉臉書)

吳佩蓉近期在臉書撰文以一系列專文分析黃捷罷免案，她於24日表示，綠營高雄地方政壇正竄出一股聲音，是在地民進黨立委許智傑，若力挺黃捷，可能被後世聲勢看漲的黃捷擠下去。但她認為，即便黃捷渡過罷免未來加入民進黨，按照遊戲規則，入黨兩年才有參選公職的資格，下屆議員投票日大約落在2022年11月，立委選舉在2024年1月，黃捷根本無法獲得提名，除非她以無黨或其他政黨身分參戰。

對於罷免內鬥影響2024立委選舉傳聞，吳佩蓉分析，現在在高雄最有機會跟許智傑競爭的，是同黨籍議員林智鴻，且機率遠高於其他兩位現任議員，或許已有高雄人發現林智鴻近期掛起多面宣傳看板和布條，若無雄厚的財力與人脈，是辦不到的，但可能要到2028，許智傑才需要擔心這個問題。

罷免黃捷團體，23日發起遊行活動。(圖/罷免團體 提供)

值得注意的是，地方上亦有傳聞認為，前高雄市長韓國瑜的民政局長曹恒榮擔任國民黨罷捷指揮官、罷捷發言人徐尚賢2人在罷免活動中嶄露頭角，也可能被國民黨視為參選2022民代的活棋，吳佩蓉亦認為，若以鳳山票數來看，並不無可能，若在這區號召支持者力挺，搶下一兩席或許不成問題。

首戰告捷VS.骨牌傾倒 地方政治賽局系列文(四) 賽局理論常提到的... 由吳佩蓉發佈於 2021年1月23日 星期六

(中時新聞網)