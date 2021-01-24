台北市議員羅智強因萊豬進口，多名民進黨立委沒有作為，日前在臉書上發起罷免吳思瑤的活動。羅智強今（24)日在「我＋1」粉專上PO文表示，2019年蘇貞昌提出廢除印花稅，導致台北市一年損失49億的稅收，吳思瑤竟稱蘇貞昌是「正向改革」，讓羅智強痛批，「台北市民跟妳有仇？」

羅智強表示，2019年9月12日 蘇貞昌拋出廢除印花稅，台北市一年要損失稅收49億，當時他強力反對、抨擊蘇貞昌為圖利財團，打擊台北市財政，但吳思瑤卻誇蘇貞昌斷台北市1年49億財源是「正向改革」。並罵他是「無理反對」，但最後蘇貞昌和吳思瑤知難而退，不敢廢除。

羅智強直言，先不論吳思瑤背叛台北市民的食安，光是吳思瑤想害台北市損失印花稅這件事，10年就490億，吳思瑤就該被罷免490次，質疑吳思瑤是只有黨意不顧民意的立委，2月1日，他強調一定要罷免吳思瑤。

(中時新聞網)