苗栗縣政府近年注重發展頭份、竹南城鄉建設，成效獲得中央青睞，勇奪內政部營建署「城鄉20。無限魅力」的城鄉魅力賞與最佳人氣賞。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府近年注重發展頭份、竹南城鄉建設，攜手地方公所20年來透過爭取營建署補助打造苗北雙城生活圈，成效獲得中央青睞，勇奪內政部營建署「城鄉20。無限魅力」的城鄉魅力賞與最佳人氣賞，未來也將努力發展苗中、苗南地區，延續城鄉建設新動力。

縣府水利處長楊明鐃說明，竹南、頭份為苗栗縣北區都市發展的雙子城，新竹科學園區竹南園區開發帶來科技人口移入，近幾年爭取「竹南頭份雙城藍綠縫合計畫工程」，改造雙城核心最重要的18公頃綠地，透過流暢動線串聯、構成多元景觀場域、整合周邊人本環境與住宅建設，提升周邊公共建設品質，另有升級市中心公園綠地環境、中央路改造、縣府獅山親子公園與蘆竹湳社區再造等計畫，營造竹南、頭份的城鄉風貌。

楊明鐃指出，城鄉風貌不只竹南、頭份繼續實行，苗栗市的苗栗火車站城鎮之心計畫，改善停車亂象並且重塑火車站空間，將於月底辦理啟用，並將串聯頭屋鄉、公館鄉營造共同生活圈，苑裡、通宵也將努力整合發展，升級民眾的居住品質。

水利處說明，苗栗縣在22個直轄市、縣市中獲得最佳人氣獎，不僅是對城鄉新風貌計畫推動的肯定，亦是對縣府水利處團隊最大的鼓勵與讚許，未來將持續堅持計畫品質，用心打造苗栗魅力城鄉。

(中時 )