高市交通局宣稱輕軌二階運行效率提昇15％，仰賴號誌秒數微調。但不少用路人抱怨、凱旋路口3線道壅塞，機車停等區根本不敷使用。（袁庭堯攝）

高捷公司特地安排星際大戰經典人物黑武士、帝國風暴兵等角色，在C12至C14間列車宣傳免費搭車、戴口罩防疫。（高雄捷運公司提供／袁庭堯高雄傳真）

輕軌二階通車近2週，高市交通局「路口號誌精進小組」不斷微調號誌秒數，降低橫向交通壅塞情形，輕軌運行效率經估算已提昇15％。不過，用路人對於「多項號誌」不熟悉，不時仍出現違規轉彎的情況，對於凱旋路狹窄的轉彎道設計，也頗有怨言。

現行凱旋路行車號誌順序秒數為，先顯示綠色直行燈號約35秒，再切換為圓形綠燈10秒，接著進入紅燈。交通局表示，捷運局及交通局、統包商、營運商所成立的路口號誌精進小組，通車後每日密切觀察週邊路網及輕軌列車運行效率，微調時制。

經觀察，C32-C37路段行車速率較通車初期已提昇15％以上，東西向橫交道路，如三多路，晨昏高峰行車速率也維持在用路人可接受的服務水準。

凱旋路早期為2線道設計，因應輕軌2階建設，路口一度將2線道重劃、改為左轉、直行、直行及右轉道的三線設計。輕軌2階通車後，配合多項號誌設計，最外側車道再改為右轉專用道。但三車道設計過度狹窄，導致某些路口機車族只能擠在直行車道前、寬度約2米的停等區內。

目前輕軌二階各路口仍仰賴2名義交維護秩序，但不少用路人抱怨，2線道劃成3線道，凱旋路路口更為狹窄擁擠，許多駕駛不熟多項號誌新制，出現不少直接違規右轉亂象。甚至乖乖停等右轉燈號的汽機車，也會被後方駕駛人按喇吧逼車。

為了行銷輕軌免費、宣導戴口罩防疫，高捷公司也與台灣星際大戰專業扮裝團體「第501軍團」合作，24日下午特地安排星際大戰經典人物黑武士、帝國風暴兵等角色，在C12至C14間、搭乘銀河星際列車及輕軌少女隊列車巡迴，吸引不少民眾搶拍照。

(中時 )