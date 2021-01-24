李宣榕和梁舒涵一起拍攝《親愛的》MV。（福茂唱片提供）

李宣榕推出個人首張專輯《好好》，新歌〈親愛的〉找來梁舒涵合作，兩人因合演《女力報到》受歡迎，粉絲封「朵娥CP」，被唱片公司相中合唱，這也是梁舒涵首次獻唱，直呼好新鮮。兩人興奮的說這是她們的「定情曲」，還在MV中展現專業演員一秒落淚的功力。

兩人近半年沒見面，一見面竟不是在片場而是在錄音室，李宣榕最知道好姐妹的喜好，特別泡了杯熱可可，等梁舒涵一進來就熱騰騰遞上，讓梁舒涵開心到興奮大叫，李宣榕還化身製作人，在錄音現場指導梁舒涵歌唱技巧。

在李宣榕眼中，梁舒涵是心思細膩的女孩，「她很知道我在拍班長角色時面臨的高壓，到後來兩人一起入圍亞洲電視大賞獎項，我為了完成父親心願，赴馬尼拉參加頒獎典禮，也是她陪著我面對爸爸病危的事，後來她跟我說：『我不知道什麼樣的力量，才讓你跨越這些事情的。』」這讓李宣榕更感受到梁舒涵的貼心，是一種會默默觀察不打擾，卻總在背後給予無形支持。

李宣榕和梁舒涵在MV中打保齡球、手足球、沖咖啡、打遊戲機。（福茂唱片提供）

李宣榕和梁舒涵在《親愛的》MV中，展現一秒落淚的功力。（福茂唱片提供）

(中時 )