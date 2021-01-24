加權指數上周大漲402點，但其實扣除掉台積電大盤還小跌5點，所有漲點都落在台積電上，導致資金難以轉移到中小型股上，加上節前的獲利賣壓，才會出現指數大漲，中小型股走勢卻疲弱的情況。

指數在萬六關卡震盪劇烈，但整體資金行情還未結束，主要為拜登在1/14 公布的1.9 兆美元的財政刺激法案，由於民主黨現在已經是完全執政狀態，因此預計在拜登上任初期就會通過，而此一政策也會導致美國財政赤字再度加大，也確立了美元在短時間將持續走弱，新台幣將會續強，熱錢會持續湧入台股中。

近期的強勢族群都是具有全年展望的題材股，像是鴻海與吉利集團結盟，帶出整體電動車的熱度，還有台積電增加資本支出，帶出整體周邊設備廠的熱度，資金預期會不斷在這類長線題材中輪動，而反觀前陣子熱門的貨櫃航運類股，因缺貨問題、報價上調，已經是市場眾所皆知的利多，短線上較難吸引到法人資金進場。

目前在場上的都是偏向當沖、短線操作的投機客，因此像這類型，短線題材所帶出來的漲勢，建議都不要貿然去接刀，選股反而應該是要留意電動車、半導體、封測等長線題材中，有哪些漲勢較為落後的股票。

本周整體盤勢，預計指數會因台積電的修正，而開始在萬六上下反覆測試，而相對強勢的還會是補漲空間大的櫃買股票，選股上因接近農曆過年，長假風險高，建議投資人不管有沒有要抱股過年，都需要把年假中及年假後的風險考量進去，才會容易有法人資金進場拉抬。

（本文作者為摩爾投顧分析師鐘崑禎）

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(中時新聞網)