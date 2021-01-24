台北新板希爾頓酒店「卓越套房」。（台北新板希爾頓酒店提供）

西洋情人節適逢農曆大年初三，過節氣氛加倍濃厚，國內飯店業者率先推出優惠方案，瞄準商機，吸引民眾搶先訂購；台北新板希爾頓酒店、台中日月千禧酒店各祭出住房專案及餐廳套餐，延續慶祝情人節的熱度，打造專屬回憶。

台北新板希爾頓酒店於2月1日至28日推出「希洋情人月」1泊2食住房專案，入住希爾頓客房含稅價5688元起，晚餐提供雙人份套餐，主餐可選香煎鮭魚佐奶油白酒醬或碳烤菲力牛排佐佩里格爾醬，可在房內享用、也可在1樓大廳酒吧逸廊用餐；第2天於悅·市集提供自助式餐廳早餐，專案可加價2099元升等至豪華套房，或加價4099元升等至卓越套房，再加贈含玫瑰永生花1組，周六入住需加價300元，以上價格皆含稅及服務費。

1月25日至2月7日於台北新板希爾頓1樓大廳酒吧逸廊可預購「情人專屬花束」，2月1日至28日限時販售，小束乾燥花預購價600元，現場價800元，大束新鮮玫瑰花預購價1500元，現場價2000元，凡購買花束，搭配預訂館內任1餐廳用餐，再加贈2杯氣泡酒，用餐需提前一日預訂。逸廊推出「草莓百香果蛋糕」6吋售價980元、8吋售價1080元，還有7吋「新鮮草莓杏仁塔」售價1080元，2款蛋糕皆需2天前預訂。

台中日月千禧酒店24F極炙牛排館端出選用加拿大波士頓活龍蝦、頂級牛肉、北海道干貝、南非鮑魚等食材，以經典法式烹調手法呈現雙人分享套餐，主廚何元嘉表示，2月14日午、晚餐時段推出雙人分享饗宴套餐，以海陸雙主菜設計吸客。

海鮮主菜加拿大波士頓活龍蝦為餐廳招牌，嚴選來自加拿大的新鮮龍蝦、重達1000g，先香煎、再白酒熗，純以義大利香草提味，蝦膏濃郁、蝦肉Q彈鮮嫩；排餐則提供美國菁英級菲力、肋眼—AA9＋澳洲純血種全和黑毛和牛菲力、肋眼，還有AA9＋澳洲純血種全和黑毛和牛菲力＆A5日本宮崎和牛肋眼雙拼，以及西班牙頂級橡實伊比利帶骨豬排等主菜8選1。

前菜「低溫香料油封紐西蘭國王鮭」將國王鮭鹽漬、油封後，以低溫慢烤手法呈現魚肉細膩的肉質，搭上溫泉蛋，入口滑順；湯品「北海道干貝天鵝絨濃湯」融合海鮮高湯、雞高湯、菠菜等蔬菜精華、鮮醇濃郁，北海道干貝入口奇鮮，以西班牙臘腸酥餅點綴，增添口感層次；熱前菜「南非鮑魚」鮑肉飽吸高湯精華，搭配季節時蔬、香檳蛋黃醬後風味昇華；還有開胃小品「法式鴨肝醬派」等，雙人依主菜選擇6080元＋10％至7380元＋10％。

台北新板希爾頓酒店「希爾頓客房」。（台北新板希爾頓酒店提供）

因應草莓季，逸廊推出「草莓百香果蛋糕」。（台北新板希爾頓酒店提供）

2021西洋情人節雙人分享饗宴套餐主菜「加拿大波士頓活龍蝦」。（台中日月千禧酒店提供）

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(中時 )