武漢肺炎疫情增溫，中央流行疫情指揮中心三令五申要求搭乘大眾運輸系統要戴口罩，但是高雄市仍有民眾未加理會，高市府衛生局疾管處23日稽查輕軌開出首張罰單，裁罰3000元。

高雄市政府衛生局疾病管制處長何惠彬今天指出，衛生、捷運局及捷運警察於23、24日兩天下午啟動假日稽查專案，無預警方式兵分4路於輕軌凱旋公園站等稽查，兩天稽查結果發現一民眾無特殊原因未佩戴口罩，於是依照傳染病防治法第70條第1項第3款規定，處新台幣3000元。

疾管處接連兩天在輕軌凱旋公園站、籬子內站、鼓山站與駁二站等沿線，以及輕軌車廂內現場稽核民眾搭乘輕軌佩戴口罩的情形，防疫團隊稽查搭乘乘客共2135 人，稽核結果有一民眾無特殊原因未佩戴口罩並逕予裁罰。

衛生局指出，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），高雄市自去年9月24日公告民眾出入醫療照護場所、大眾交通運輸工具及場站，如無法保持社交距離且會密切接觸不特定對象，於場域內務必全程佩戴口罩，若未正確佩戴口罩且經查獲或舉報屬實者，依傳染病防治法第70條等規定裁處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

再者，中央疫情中心也在去年12月1日公告民眾進入八大類場域應戴口罩等規定。

高雄市嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心籲市民盡一己之力，共同營造安全、健康生活環境對抗武漢肺炎，並呼籲民眾勿鬆懈防疫規範。

(中央社)