就算本季始終帶著膝蓋重複積水傷勢，裕隆「男模」呂政儒的手感卻不受影響！呂政儒24日全場投進7顆三分球、攻下全場最高30分，搭配「喬丹女婿」克里斯馬斯22分、10籃板，裕隆105比82輕鬆解決桃園璞園，也報了前次交手落敗恥辱。

「因為上次碰到璞園意外輸球，所以這次我們特別做好準備，一定要把這場贏下來，」全場投16中10，含三分球投12中7的呂政儒表示，「至於我的傷勢，就是去年夏天的膝傷，膝蓋都會反覆積水，每過一段時間，我就必須前往醫院抽積水。」

裕隆總教練邱大宗也對呂政儒有著獨特的使用說明書，「就是看對手是誰，才來決定政儒要打多久，但他仍然需要好好調整體能，心態上也要準備好，畢竟他在每場比賽都遭遇對方『殘暴』防守，所以我都必須特別設計戰術，努力幫他解套。」

面對璞園與領航猿今天都「巧合」以慘輸23分收場，璞園總教練顏行書賽後關在休息室內好好「檢討」了快半小時才出來，「這場比賽我們被對方拿到105分，應該是本季失分最高的一次，我們不能靠得分或個人表現贏球，還是要靠團隊與防守。」

(中時 )