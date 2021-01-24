知名命理師女友住處突昏迷 緊急搶救仍身亡 18:082021/01/24 中時新聞網 黃瀞儀 、中時、 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 知名命理師女友住處突昏迷 緊急搶救仍身亡(圖/取自朱峰靖臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣知名命理師朱峰靖，今（24）日傳出在女友家中昏迷，24日上午10時許，在台北市忠孝東路五段的住處突然昏迷，同住的女友嚇得趕緊報案，救護人員將他送醫急救，仍宣告不治。檢警初步調查，朱有糖尿病及心血管疾病史，家屬對死因無疑義。 60歲朱峰靖，今上午坐在沙發上，突然昏迷沒意識，女友立即打電話報119送醫，忠孝醫院搶救至中午仍回天乏術。因家屬對死因沒意見，警方以行政相驗處理，醫院開出死亡證明後，遺體交由家屬處理後事。 承銷商痛罵 進口白鯧拖累行情 娶到幸運女神 3生肖顏值高還招財旺夫 (中時新聞網) #女友 #命理師 #住處 #昏迷 #知名 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 變形金剛做門神 龍崎文衡殿 10:002021/01/24 生活 台北新餐廳－讓更多年輕人識「台味」 欣葉俱樂部台菜上桌 04:102021/01/23 產業特刊 醫養融合是趨勢 即時預防仍重要 04:102021/01/24 焦點要聞 天冷傷心 四類保險當後盾 04:102021/01/24 金融．稅務 知名球星狂吃女粉絲 妻怒花錢整私密處給小王欣賞 18:222021/01/24 社會 台灣團隊操刀 在日本練功 04:102021/01/24 焦點要聞 越住越有錢！有錢人住家旺財祕法大公開 08:352021/01/24 運勢 103歲人瑞看表演突昏迷 警消CPR大咳醒來 助她續戰長壽紀錄 20:272021/01/23 社會 保費500元 隔離賠10萬 收件至周一！防疫神單喊停 民眾瘋搶打架 04:102021/01/23 生活新聞 印度啟動接種計畫 04:102021/01/24 產業特刊 感染源不明！案889出院聚餐後確診 陳時中首度示警 14:382021/01/24 生活 社會熱門新聞 母不識字卻買天價保單 女兒臥底保險公司1年揭驚人真相 - 社會 超噁小吃攤 客人剩湯倒回鍋 吃剩豬腳也下鍋 民眾目擊全都錄 - 社會 知名命理師女友住處突昏迷 緊急搶救仍身亡 - 社會 男大生睡女友家 她妹妹不穿內衣鑽進被子 他慌：看到胸部 - 社會 為何離不開天龍國？網曝10優點：就算再窮也要住台北 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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