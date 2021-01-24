台灣知名命理師朱峰靖，今（24）日傳出在女友家中昏迷，24日上午10時許，在台北市忠孝東路五段的住處突然昏迷，同住的女友嚇得趕緊報案，救護人員將他送醫急救，仍宣告不治。檢警初步調查，朱有糖尿病及心血管疾病史，家屬對死因無疑義。

60歲朱峰靖，今上午坐在沙發上，突然昏迷沒意識，女友立即打電話報119送醫，忠孝醫院搶救至中午仍回天乏術。因家屬對死因沒意見，警方以行政相驗處理，醫院開出死亡證明後，遺體交由家屬處理後事。

(中時新聞網)