永靖鄉鄉公所規劃、彰化縣政府爭取前瞻經費，永靖鄉內第一座日照中心，24日動土，將投入2325萬元，預計年底完工。（吳敏菁攝）

永靖鄉孵出第一座日照中心，永靖鄉公所規劃，結合竹子社區活動中心等多功能，縣府爭取前瞻基礎建設經費，共投入2325萬元；縣長王惠美強調，爭取長照經費已逾全國十分之一強，希望每村里都有社區關懷據點，讓長輩們就近都有學習、運動的空間。

縣長王惠美表示，近來人口老化速度驟增，前年彰化縣百歲長者有147名，去年已達209名，成長快速，讓長輩活得更健康更有尊嚴，這是縣府的努力目標。縣府也規劃在北斗、員林、大城、芳苑、二林及竹塘等6個鄉鎮興建「綜合型長照社福大樓」，整合衛生所、日照中心、育兒親子館等，將日間照護與托育整合在一起，實現長者在地老化、樂齡活躍之目標。

王惠美表示，永靖鄉竹子社區活動中心新建為永靖鄉第一座日照中心，總經費約2325萬元，中央補助款1860萬元，縣府配合款約206萬8000元、公所自籌約258萬元，預計2021年底完工。1樓為活動中心、2樓為日照中心，讓長輩晚年能夠獲得更好的照顧。

永靖鄉長詹木根表示，永靖鄉是國內著名的花木、種苗栽植區，也是重要的蔬菜生產區，尤其以水果苗稼接技術聞名全國，更是全臺荖葉苗最大產區，及花苗、樹苗、水果種苗最大供應中心。是全國最具特色得鄉鎮之一，鄉親企盼能有座日照中心，終於得以動土新建，帶動更多人文關懷。

(中時 )