嫁進豪門、或是知名大人物，或許並不是幸褔的保證，一名漂亮年輕女子，嫁給美國知名橄欖球星，老公非常有錢，但是經常不回家，還到處偷吃女性粉絲，而人妻為了洩憤，多次大花錢整私密處，但不是要挽回老公，而是要給小王「欣賞」。

知名婦產科醫師李偉浩，在節目中分享一段故事，表示老婆之前赴美國加州、一間位於比佛利山莊附近，有錢人常去的醫美診所，進行私密處的整形訓練課程，期間發現一名大約30歲的年輕人妻，每個月會到診所進行3至4次私密處整形，因此好奇詢問老師，對方這麼年輕，怎麼會一直來整形。

老師透露，年輕人妻的老公是加州知名橄欖球星，由於比賽關係，經常不在家，對妻子也不專情，飛到美國各地，就會與當地女粉絲偷情，人妻內心憤恨不平，為了讓自己心情好，所以不斷花老公錢整形，從臉蛋一直到私密處，花費至少400萬台幣。

且漂亮人妻外面也有小王，就這樣不斷在花錢、整形、小王的循環中，報復老公偷吃行為，李偉浩不禁感嘆，人妻實際上到底過得開不開心，沒有人知道，但心理狀況可能已經不健康了。

(中時新聞網)