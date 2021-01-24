部桃群聚感染持續擴大，截至今(24)日累計已達15例，原先被列為綠區的12A、12B、10A病房即起也改列紅區，但夾在中間11樓的護理之家卻仍列為綠區，全數人員也尚未轉院。台大醫院兒童感染科醫師李秉穎表示，由於上下樓層有人員流動可能性，建議全棟應轉為紅區，加強防堵病毒進入社區的力道。

李秉穎指出，如果是清潔區(綠區)的病患遭感染，推測環境感染的機率較高，因此要考慮將紅區擴大到整個大樓以加強阻隔病毒擴散到社區的機率，畢竟10A、12A、12B都已轉為紅區，11樓護理之家如果有人員流動應該也要列入，加上有共用同個電梯的風險，但若動線沒有交叉的話就另當別論。

由於指揮中心尚未將部桃大樓全區轉紅，是否能給未列入紅區的醫護一些建議？李秉穎說，病人、家屬及醫護人員都要密切注意，一定要做好自主健康管理，一有症狀要馬上採檢。

至於社區是否已經開始有傳播風險？李秉穎指出，是否已經真的洩漏到社區這還沒辦法評論，只能說社區要提高警覺，應該要停止所有聚集活動，戴口罩、勤洗手，不摸眼鼻口等，擴大社區採檢應該還沒有必要。

(中時 )