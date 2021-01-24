黃嘉千在故事工廠舞台劇《暫時停止青春》詮釋大齡女子，舞台上尺度大開勾引小17歲鮮肉羅宏正，還有親密戲份，黃嘉千坦言「衝擊很大」，以往都是演年紀較輕男生的媽媽、阿姨、姑姑或姊姊等，這次卻要飾演肉慾橫生的熟女，「從來沒有做過這樣表演！」

黃嘉千與羅宏正宛如偶像劇男女主角，上演24公分身高差姊弟戀，對於要與黃嘉千譜姊弟戀，羅宏正甜喊看到她的眼睛就酥麻了，「嘉千姐的眼睛會說話，想說的話都在眼睛上，像梅杜莎般，只要看一眼就被吸住，讓人著迷」。

他在多部戲劇中都跟姊姊談戀愛，談起姊弟戀對他來說看似駕輕就熟，但在《暫時停止青春》，卻是首次演出被姊姊勾引的小鮮肉，黃嘉千笑說若以第一眼看，當然要選擇英氣挺拔，身材好能給予安全感的底迪，「宏正絕對符合這樣條件」。

羅宏正（後）拍攝宣傳照大腿夾緊姐姐黃嘉千流露致命吸引力。（故事工廠提供)

黃嘉千透露，在讀本過程中，常被勁爆台詞引出性羞恥感，尤其女生交往比自己小10幾歲的男生，一定會招來閒話，因此對自己有自信，無視所有閒話相當重要。她還思考：「男生會接受怎樣的熟女？第一眼是看上肉體？還是迷濛勾人的眼神？或是言語曖昧的挑逗？」

黃嘉千與羅宏正日前拍攝宣傳照，只見宏正背後環抱黃嘉千，大腿緊緊地把她夾住，黃嘉千則依靠在他厚實胸膛，感受充滿費洛蒙小鮮肉的體溫，兩人如致命吸引力般激情交流。

黃嘉千在《暫時停止青春》劇中為了想要永保青春，而接受施打「青春劑」，談到她會為了美顏而去整形？對此，她笑說自己沒整，認為這是不自然的，「人本來就會自然地變老，可以透過保養，或是保持好心態等來維持樣貌」，她說，整不整形端看個人選擇，改變外貌，獲得心靈滿足，還是會老呀！且還要一直微調，重複做這件事情，「我不需要靠這些外在來滿足證明我是誰，證明我的價值」！

(中時 )