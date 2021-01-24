國防部今天證實，大陸中共解放軍派出15架軍機擾台，共有運-8反潛機2架次、蘇愷-30戰績2架次、殲10機6架次、殲-16機4架次、運8技偵機1架次，今天闖我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。

由於美航母羅斯福號航母戰鬥群經台灣南端的巴士海峽，前往南海做例行性訓練，大陸連兩天派大批軍機回應，空軍昨天發布共機動態，包括有共1架運-8反潛機、8架轟-6K長程戰略轟炸機及4架殲-16戰鬥機侵擾我西南空域。

國防部公布共機航行圖。(圖/國防部提供)

據透露，共軍海南島的軍艦也在集結出海，美軍航母戰鬥群與大陸海空軍兵力在南海較勁。

軍方官員說，共軍這兩天出動多架戰機，主要擔任戰術戰略轟炸及遠程打擊、偵察、反艦、巡邏監視等多種任務。國防部亦指出，去年區域情勢複雜，共機持續性挑釁侵擾我西南空域，年度近380餘架次。

(中時新聞網)