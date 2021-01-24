這幾天桃園機場入境旅客人數較先前增加許多，旅外國人想要趕在農曆春節前回家團圓吃年夜飯，必須先完成14天居家檢疫程序，趕在27日檢疫大限前入境。（陳麒全攝）

這幾天桃園機場入境旅客人數較先前增加許多，旅外國人想要趕在農曆春節前回家團圓吃年夜飯，必須先完成14天居家檢疫程序，趕在27日檢疫大限前入境。（陳麒全攝）

這幾天桃園機場入境旅客人數較先前增加許多，旅外國人想要趕在農曆春節前回家團圓吃年夜飯，必須先完成14天居家檢疫程序，趕在27日檢疫大限前入境。（陳麒全攝）

這幾天桃園機場入境旅客人數較先前增加許多，旅外國人想要趕在農曆春節前回家團圓吃年夜飯，必須先完成14天居家檢疫程序，趕在27日檢疫大限前入境。（陳麒全攝）

這幾天桃園機場入境旅客人數較先前增加許多，旅外國人想要趕在農曆春節前回家團圓吃年夜飯，必須先完成14天居家檢疫程序，趕在27日檢疫大限前入境。（陳麒全攝）

農曆春節將至，許多台商與旅外國人會趕在除夕前回台，今年受到新冠疫情影響，返國旅客都要居家檢疫14日，為了在除夕日前夠完成居檢出關與親友團聚，許多人都算好時間，提早最少二星期檢疫大限前返國，桃園機場這週的入境旅客也明顯增加，這波返國人潮預估會持續到27日。

往年桃園機場要在接近除夕前幾天，才會出現大批返國人潮，但今年受到疫情檢疫規定影響，提早了兩個星期，24日桃園機場入境旅客預報人數達到4004人，再創新冠肺炎疫情以來單日入境人數最多紀錄，由於目前入境旅客必須執行14天居家檢疫規定，且需符合「一人一戶」標準，或者住進防疫旅館或集中檢疫所檢疫。旅外國人想趕上過春節的除夕晚上圍爐吃團圓飯，就要在27日以前入境，才來得及在除夕當天「出關」。

根據移民署的統計資料，22日當天桃機入境預報人數約4300人左右，為春節前單日入境人數最高的數字，但當天實際入境人數僅3972人，少了300多人。24日的入境預報人數達到4004人，超越22日的入境人數，不過最終實際人數，要等到25日才能統計出來。

桃園機場24日尖峰入境時段為下午2時至3時，以及4時至5時之間，分別有400至700多名旅客入境，大部分是搭乘從大陸飛抵桃園班機，另有幾班是從東南亞抵達的航班，每班飛機都搭載超過百名旅客。衛福部疾管署檢疫官及負責通關入境程序的單位也都加派人力，全力紓解通關人潮，桃園機場防疫計程車隊、防疫租賃車隊等也全力投入疏運旅客。

大陸籍范女士24日下午帶著2名孩子抵達桃園機場，她表示，這次她帶著小孩回台灣過年，因為防疫的問題，第一次母子3人全副武裝，從頭到腳穿戴全套防護衣、口罩和護目鏡等裝備，也因為不熟習入境申報檢疫程序，花了一些時間由檢疫協勤人員幫忙才過關。她也表示，對台灣的防疫作為很有信心，希望能順利完成居家檢疫過程，家人團聚。

另外在上海工作陳先生表示，往年都是在除夕的前幾日才會回到台灣，今年因為有14天的檢疫規定，所以特別提早了二星期回台，因為不想春節期間被關在家裡不能出門訪親友，特別算好在除夕前完成檢疫規定，希望能平安完成檢疫出關過年。

(中時 )