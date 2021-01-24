高雄市議員黃捷的罷免投票將在2月6日舉行，總統蔡英文在民進黨中常會中已經明確宣布將協助黃捷度過難關，多位綠營人士也身體力行出聲挺捷，但就有網友認為，目前民進黨出聲挺捷的有民進黨副祕書長林飛帆、立委范雲，以及Wecare團體等人，但這些人對於這次罷免案嚴格上來講並沒有為黃捷加分，反而是扣分比較多，直呼民進黨是真的想救黃捷嗎？

對於黃捷的罷免案，范雲17日在臉書發文力挺黃捷，首先就表明黃捷是自己在台大任教時的學生，黃捷從大學時代，還沒参選前就積極參與公共事務、關懷社會議題；黃捷擔任高雄市議員後，努力認真、確實問政，未曾辜負選民的付託。

Ｗecare高雄等人在23日也出聲力挺，強調「罷韓三君子聲援黃捷、終止報復留下黃捷、不是冷戰不是熱戰就是終戰」，表示不願意看到罷免權變成韓粉報復的工具，罷捷團體失控的行為應該要有人出來制止，要以民主來救援、以道義來陪伴，不讓惡意的政治報復行動成功、更不讓民主制度繼續被國民黨操弄。

有網友今(24)日在論壇發文指出，儘管民進黨有派人出面發聲力挺，但目前出面的人選卻感覺對黃捷扣分程度比較多，黃捷被批評罷韓站對邊、過度宣揚同志議題等，而目前民進黨所派出的人卻是更加的證實罷捷團體的說法，該網友直呼，「該不會民進黨心裡事實上是想罷免黃捷，所以才叫這些阿里不達的人出來敗票啊？」

(中時新聞網)