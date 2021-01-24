藝人星卉最近為積極復出拍戲做許多準備，日前特別安排全身健康檢查，當她人在醫院做腸胃鏡檢查、麻醉還沒完全醒來時，手機裡的家族群組就不斷叮叮作響，原來是與她沒有血緣、卻視她如親孫的阿公過世了。星卉很難過沒能及時趕回花蓮見阿公最後一面，「阿公照顧我30年了，我有很多心裡話想要牽著阿公的手親口告訴他！我要謝謝他沒有嫌棄我、照顧我、把我當孫子一樣疼愛！」

星卉表示，雖然89歲的阿公是繼父的爸爸，但從她16歲去了花蓮後，阿公阿嬤就一直把她當親孫女般疼愛，阿公罹患癌症多年，但家人為了不想影響老人家心情，一直隱瞞他病情，有共識讓他沒有痛苦地離開，即便是去醫院治療也會說善意的謊言，說是去打營養針。前陣子阿公的癌細胞已擴散到骨頭很痛，住在安寧病房的阿公只能24小時打嗎啡止痛，所以最後是在睡夢中走的。

八點檔女神星卉積極準備復出拍戲。（摘自臉書）

星卉遺憾地說，她因為健檢要照腸胃鏡，必須連吃三天瀉藥，結果才吃第一天開始清腸，當肚子痛得要命、正在上廁所時，突然接到爸爸的手機簡訊「阿公走了誰要回來」，她嚇到完全拉不出來，後來才知道是爸爸少打少幾個字，原文是「阿公可能快走了，你們誰要回來」，因當時阿公已經出現紫斑、兩天沒尿尿等臨終現象，醫生判斷就是那一兩天會走，她心急想趕回花蓮，但爸媽都希望她依照原定計劃做該做的事、先完成健檢，她當時只能在心裡跟阿公說：「拜託您等我！」沒想到，阿公還是沒能等到她趕回花蓮，就在睡夢中辭世。

(中時 )