來自大武山下的排灣族孩子，以流暢的舞藝，演繹傳統「成年禮讚」。（莊哲權攝）

來自大武山下的排灣族孩子，以流暢的舞藝，演繹傳統「成年禮讚」。（莊哲權攝）

台東縣大武國小原住民舞蹈社去年重整旗鼓，經過一次次的練習，排灣族的小朋友重新認識自己的文化，也建立自信心，原本不敢站上舞台的他們，去年初試啼聲，就獲得佳績，將在今年3月代表台東參加全國舞蹈賽。

台東縣大武鄉因為長期以來原漢融合、通婚，原住民排灣族傳統文化逐漸沒落，而大武國小的原住民舞蹈社，也因欠缺師資，停擺了一陣子，去年8月，指導老師溫巧盈到任後重整旗鼓，這群大武山下的孩子舞力全開，去年底參加學生舞蹈比賽，在丙組民俗舞以「成年禮讚」舞碼拿下特優，將到台北參加全國決賽。

溫巧盈表示，學校有80％是原住民，但是這群原鄉學童卻對自己的文化不熟悉，盡管有一身好才藝，也怯於站上舞台，經過無數次的練習，一些古老的傳統歌謠都已經能朗朗上口，回到家還會把在學校學到的舞步表演給長輩看，老人家看得樂呵呵，讓文化的學習，成為生活中的一部分，她也感謝校長楊惠珍支持，讓孩子們的努力被看見。

楊惠珍說，學校的原住民文化教育課程其實是一直延續的，而在近幾年在指導老師的努力下，小朋友對傳統文化以及歌謠的吟唱更加活絡與喜愛，並且從中認同自我，也對自己的文化更有自信。而學校也將在多元的社團課程中，提供孩子多元的展能舞台，讓他們可以發光發熱。

(中時 )