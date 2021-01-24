新冠肺炎疫情持續肆虐，香港衛生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，香港24日新增76宗確診個案，涉及35男41女，年齡1至95歲，當中有4宗輸入個案，均為印尼來港外傭，其餘72宗本地病例中，有27宗源頭不明，累計有10086宗個案。

張竹君表示，今（24日）新增個案中有23名患者在油尖旺區居住，當中11人住在指定區域；深水埗亦有6宗個案，4宗來自指定區域，而佐敦「受限區域」內近7000人檢測，至今有12人確診，涉及9個區域。

至於早前爆疫的佐敦白加士街金威廣場，香港衛生署人員在8個樣本中找到病毒，包括在抽風口、排水孔、門框等。

此外，香港醫管局新界東設施管理局傳出有員工23日因腹瀉、發燒到屯門醫院求醫，接受檢測後為初步陽性，現時在家等候入院，其居住大廈本月22日被列入強制檢測範圍。

香港醫院管理局總行政經理庾慧玲表示，過去24小時呈報76宗個案，過去24小時有35人出院、776名確診者仍留醫、36人情況危殆、35人情況嚴重、776人情況穩定，目前局內負壓病床已使用1224張、使用率為68.1％，負壓病房有676間、使用率為76.6％。

(中時 )