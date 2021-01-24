龜山國小在今年富邦盃台灣12強少棒大賽奪冠，雖然先發投手鄭浩恩僅投1.1局失2分，但後來換到熟悉的捕手位置後，繳出單場3安、4打點的好表現，賽後他也與隊友留任右即興表演一段B-box（human beatbox），展現另類才藝。

鄭浩恩這次比賽以6成67打擊率奪得打擊獎，能夠獲獎他坦言驚訝，對於今天先發表現不理想，他自嘲說：「賽前練習時感覺狀況不錯，怎麼知道站上投手丘就怪怪的，身體一直偏移旁邊。」

他坦言自己對於蹲捕較有信心，比賽中也多與劉任右搭檔，鄭浩恩與劉任右賽後雖然鬥嘴、互虧對方表現不好，但其實私下感情十分要好的兩人還即興表演一段B-box。

綽號「金剛」的鄭浩恩還被教練笑稱是「被棒球耽誤的諧星」，他表示，當初是看哥哥在玩，就請哥哥教他，後來透過網路影片自學，偶爾有空也會找劉任右一起練習。

雖然子弟兵有另一項厲害的才藝，但龜山國小教練干易哲苦笑說：「如果他能把這方面的學習精神搬到球場上，那該有多好。」

(中時 )