五月天、林俊傑（JJ）、田馥甄、八三夭、告五人等23日在台灣分會場連線，一同參與2020「TMEA騰訊音樂娛樂盛典」，輪番獻唱，現場星光熠熠，任賢齊、蔡徐坤、張靚穎、薛之謙、陳立農等則在澳門演唱會上賣力飆唱，引起尖叫。一開場，由林俊傑為片頭獻聲揭開序幕，全程劃分為4大篇章，分別邀請到周深、汪蘇瀧、田馥甄、任賢齊擔任各章節引言人。

JJ當天獲「年度最佳製作人」、「年度最佳港台男歌手」、以〈將故事寫成我們〉獲「年度十大金曲」，一共橫掃3大獎，周杰倫（周董）獲「年度最具影響力港台男歌手」、〈Mojito〉獲「由你音樂榜-年度最高連冠歌曲」以及〈說好不哭〉獲「年度十大金曲」3大獎，田馥甄榮獲「年度最具影響力港台女歌手」肯定，五月天實至名歸獲「年度最佳樂團」，同時以「突然好想見到你」線上演唱會獲「年度最具人氣在線演唱會」2大獎，八三夭則以年度神曲〈想見你想見你想見你〉獲「最佳影視單曲獎」及「年度十大金曲」。

JJ為演出身穿重達15公斤的訂製帥氣黑色鉚釘皮大衣，日前在彩排時，率先套上大衣練唱，盼呈現最佳狀態，他在台上搭配科技感及鮮豔的舞台燈光，首唱新歌〈Not Tonight〉及改編版〈倖存者〉、〈交換餘生〉，JJ在事前親自設計舞台及走位，演唱時與2位女舞者共舞，誠意十足。

周董不只音樂獲獎，備受肯定，他擔任電影《叱吒風雲》監製並特別演出，獲得佳績，周董老婆昆凌近期正忙電影宣傳，全台跑透透，周杰倫近日父代母職，親力親為照顧一雙兒女，他24日開心在IG曬出帶著女兒、兒子一起外出遊玩合照，只見著他帥氣把兒子扛在肩上，女兒則是快樂比著「YA」，看來周杰倫帶小孩很有一套，還有魔術師、舞者好友一起陪伴育兒，他表示：「當媽咪去工作，我也沒閒著，日常weekend，也謝謝三位男褓母。」幸福享受家庭生活。

周董開心曬出與兒子合照。（摘自IG）

(中時 )