34歲大陸女星楊冪2018年和劉愷威離婚後，和小3歲的魏大勛傳出大談姊弟倆，還數度被拍到同進同出，然而2人始終沒有承認此事，最近楊冪又被爆出和魏大勛已經領證結婚，為演藝圈再丟下震撼彈，讓她終於忍無可忍，首度透過工作室回應了。

楊冪離婚後感情生活備受注目，她和魏大勛因合作真人秀《明星大偵探》結識，不但遭直擊穿情侶鞋一同去看展覽，還一前一後同進酒店，甚至魏大勛收工後就從側門直搗女方香閨，近來還被爆出2人已經同居，進出同樣的社區，如今又再傳出2人已經結婚。

網路流傳消息「某頂流演員結婚，今天完成結婚登記」，不少網友都猜測頂流演員是楊冪，而對象正是魏大勛，傳聞一出立刻掀起熱烈討論，不少網友都直呼，「真的假的」、「這是等官宣的節奏嗎？」、「希望楊冪幸福」、「不是真的吧？」

然而楊冪工作室隨後也在微博發表聲明，指這些不實言論被大量轉發，造成公眾誤解和惡意評論，已經嚴重侵害到楊冪的名譽權，目前已經委託律師取證，將會依法追究，「嚴正聲明！勿信謠、勿傳謠、合法的使用網絡平台，以共同建立和維護良好、健康的網絡環境。」

(中時新聞網)