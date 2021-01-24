部桃醫院爆發院內群聚感染事件，前台北市衛生局長邱淑媞於臉書貼文再度提出「封院說」，並抨擊指揮中心犯了「幾個非常基本卻要命的邏輯錯誤」，才導致院內、轉院、社區的警報全響起。輿情民調網站《聲量看政治》分析指出，23日邱淑媞可說是「媞油救火」，當天的聲量甚至超過黃捷罷免案。

輿情民調臉書粉專《聲量看政治》指出，根據新聞聲量與GoogleTrend對昨日邱淑媞相關新聞的分析，發現無論是媒體新聞的標籤，還是網友的主動搜尋，都會將邱淑媞與17年前的SARS的和平醫院封院事件重新連結。邱淑媞在臉書發文，等於是讓人民重新喚起SARS的記憶。當然對於邱本人，也造成了網友一面倒負評的結果。

該粉專觀察，昨日的邱淑媞新聞中，「和平醫院」就佔了邱淑媞新聞的15.52%、「封院」也佔了邱淑媞新聞的8.22%、「SARS」也佔了邱淑媞新聞的3.03%。3個關鍵字即佔據邱淑媞新聞的26.77%，等於是邱淑媞新聞的四分之一。也可以發現，昨天網友搜尋邱淑媞，也一併搜尋了邱淑媞在SARS期間的表現、事件，以及邱淑媞穿著全套防護衣進入和平醫院的太空裝，與和平醫院當年的狀況。

該粉專認為，SARS當年的和平醫院封院事件，在台灣的公共衛生史已經有定論，在監察院與相關事件報告，已對當時的決策給予評價。邱淑媞作為當事人之一，她的舉動讓網友重新搜尋當年的事件，喚起當年的記憶，也是必然的事。

【新聞與GoogleTrend輿情監測顯示 邱淑媞促使人們重新喚起和平醫院封院記憶】 資料來源： 邱淑媞新聞聲量：https://reurl.cc/g8WpaN GoogleTrend邱淑媞搜尋聲量：https://reurl.cc/bz... 由聲量看政治發佈於 2021年1月23日 星期六

【新聞與GoogleTrend輿情監測顯示 邱淑媞促使人們重新喚起和平醫院封院記憶】 資料來源： 邱淑媞新聞聲量：https://reurl.cc/g8WpaN GoogleTrend邱淑媞搜尋聲量：https://reurl.cc/bz... 由聲量看政治發佈於 2021年1月23日 星期六

(中時新聞網)